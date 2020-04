Proposta di Agiamo: parchi agibili con una semplice app

SOLO IL 35% DELLE FAMIGLIE MILANESI VIVE IN ZONE VERDI

Parchi agibili a tutti con una semplice app nonostante il covid-19

AGIAMO presenta al Comune di Milano uno studio di SYSTEMATICA, una importante azienda che si occupa di mobilità, con l’obiettivo di consentire ai minori accompagnati dai genitori, tramite un software gratuito, di accedere su prenotazione a tutti i parchi cittadini, anche se non nello stesso quartiere. In caso di controllo, la prenotazione sullo smartphone evidenzia il permesso accordato, il parco scelto e l’orario. Il sistema può essere esteso anche ad altre categorie di utenti dei giardini pubblici, come ad esempio runners, accompagnatori di cani, mobilità individuale, ecc. in modo da rispettare i livelli di densità e di distanziamento sociale richiesti.

SYSTEMATICA è disponibile a offrire gratuitamente e rapidamente lo sviluppo della applicazione al Comune di Milano.

AGIAMO – Giardini Storici Meneghini è una Associazione che si occupa dei Giardini Montanelli e delle problematiche legate al verde cittadino.

Agiamo News – Amici Giardini Pubblici Montanelli