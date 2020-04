Via Trevi: rapina di oltre 4 mila euro fra connazionali egiziani

Un giovane egiziano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver rapinato 4.200 euro per strada a un connazionale di 49 anni.

Il 24enne ha assalito la sua vittima intorno alle 23 in via Trevi e l’ha rapinata sotto la minaccia di un cacciavite, costringendola a consegnare il denaro contenuto all’interno di una valigetta. Non pensava però che il connazionale lo avrebbe riconosciuto, infatti il 49enne ha condotto gli agenti fino a un palazzo di via Pellegrino Rossi. Lì, affacciato ad un balcone, intento a fumare una sigaretta, il rapinatore è stato subito indicato dalla vittima. Perquisendo il suo appartamento i poliziotti del commissariato Comasina hanno rinvenuto e sequestrato 3600 euro in contanti – una parte del bottino risultava mancante – e il cacciavite utilizzato durante la rapina.

Il 24enne, reo confesso, è stato portato al carcere di San Vittore dove si trova in attesa di giudizio.