Il Coronavirus rallenta anche a Milano, + 79 casi in città.

Fontana “Avrei allentato di più le misure per fase 2”

Sale a 73.489 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia, con un incremento di +590 contagi a fronte di +5.043 nuovi tamponi processati. Una crescita nettamente inferiore rispetto ai dati di domenica, quando i nuovi positivi erano stati +920 ma con un numero più che doppio di tamponi analizzati (10.857). I tamponi processati da inizio epidemia arrivano a 342.850. I decessi salgono a 13.449 con un aumento ieri (+124), più del doppio di quanto registrato domenica (+56). I pazienti nelle terapie intensive sono 680 (-26). I ricoverati non in terapia intensiva sono 7.525 (-960). Sono questi i dati sono stati comunicati ieri dalla Regione.

I positivi al coronavirus nella provincia di Milano salgono a 18.559 con 188 casi in più domenica quando invece l’incremento era stato di 463. A Milano città i contagiati sono 7.867 con 79 casi in più. Domenica si erano registrati invece 241 casi in più. Lo comunica la Regione.

Il presidente della Regione Attilio Fontana a Sky Tg24 è tornato sulle misure annunciate domenica dal premier Giuseppe Conte per la Fase 2. “Avrei chiuso di più all’inizio, non avrei allentato dopo una settimana di misure, adesso credo che, tenuto conto che ormai accertato che dovremo convivere con il virus finché non si individuerà un vaccino, forse si sarebbe potuto allentare un po’ di più le misure”: Se dovessimo aspettare l”R0′ non apriremmo più per parecchio tempo, secondo alcune previsioni saremmo pronti alla fine di giugno, non è fattibile una cosa del genere – ha detto – si eliminerebbero dei comparti interi”.