Coronavirus. De Chirico (FI): massima fiducia su operato del Garante dei detenuti

In relazione al documento firmato da alcuni avvocati milanesi in favore del dottor Maisto, Garante dei Detenuti del Comune di Milano, per una frase estrapolata dal documento politico da me presentato nel Consiglio comunale dello scorso 20 aprile, voglio precisare quanto segue. Non è mai stata mia intenzione mettere in dubbio la rettitudine personale e professionale del Dr. Maisto: se egli si è sentito offeso sotto il profilo personale me ne scuso, anche perché ho il massimo rispetto della sua storia, competenza ed esperienza di magistrato nonché del prezioso ruolo che riveste in favore del rispetto dei diritti di fasce sociali particolarmente disagiate come i detenuti. Rimane però molto ferma e decisa la mia condanna politica per le rivolte carcerarie e per le manifestazioni in favore dei rivoltosi – di cui si sono resi responsabili, fuori dalle carceri, dei gruppi antagonisti e dell’estrema sinistra – in relazione alle quali sono certo che la Magistratura farà chiarezza individuando e perseguendo i responsabili. Chiedo ufficialmente anche al Sindaco, e alla Giunta, di esprimere la più ferma condanna nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili di rivolte, dentro e fuori dalle carceri. Condanna che si rende necessaria, e opportuna, a tutela di tutte le Istituzioni milanesi, a cominciare dalla figura, dal ruolo e dal difficile lavoro del Garante dei Detenuti.

Alessandro De Chirico

Consigliere comunale

Forza Italia Milano