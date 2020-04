East Market debutta online, anche in quarantena il vintage non si ferma

East Market, il più popoloso mercatino vintage milenese dedicato a privati e professionisti, non rinuncia al suo spirito creativo e torna, almeno temporaneamente, online con lo spirito che da sempre contraddistingue le sue attività. Online da giovedì 23 aprile all’indirizzo https://eastmarketshop.bigcartel.com la piattaforma e-commerce con centinaia di proposte selezionate tra collezionismo, home decore, arte, abbigliamento e molto altro ancora. Tra gli oggetti accuratamente selezionati dallo staff di East Market ci sarà una collezione originale di statuette maoiste risalenti proprio al quel periodo, la locandina originale del cult movie di Spielberg “Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta” del 1981 oppure una rarissima versione del gioco da tavola “Il Rischiatutto” di Mike Bongiorno con scatola e accessori direttamente dagli Anni ’70.

Ma anche il meglio dei prodotti presentati dagli espositori abituali del mercatino come le vecchie serigrafie e icone religiose di Riffblast, le composizioni fotografiche uniche di Marvellini oppure i celebri piatti decorati di Alt Means Old. In questo periodo di grave difficoltà legata alla pandemia, East Market ha deciso -con questa operazione- di dare un contributo concreto per supportare la gestione e il contenimento del virus. Per ogni acquisto effettuato, infatti, il 5% della transazione sarà devoluto in beneficenza. Tutti i proventi saranno destinati all’associazione volontaria di pronto soccorso e di assistenza pubblica Croce Bianca Milano. Ma non è finita, da venerdì 24 aprile partiranno una serie di appuntamenti in streaming, dove ogni settimana uno degli espositori di East Market sarà ospitato da Linda Ovadia (organizzatrice di East Market) per presentare e parlare dei prodotti in vendita. Gli utenti potranno interviene in diretta non solo per acquistare, ma, anche per approfondire tutte le tematiche legate al mondo vintage. Le dirette sulla pagina Instagram di East Market (https://www.instagram.com/eastmarketmilano/) partiranno alle ore 14.30 con Antonella Torriglia di Alt Means Old. Nell’attesa di un rientro a una situazione di normalità tutto lo staff di East Market è impegnato a 360° nella ricerca di nuove soluzioni per la ripresa delle attività, nel rispetto nelle normative e della tutela del pubblico e dei propri espositori.