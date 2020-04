Comazzi: da Conte bazooka scarico, da Lombardia un ‘Piano Marshall’

Il capogruppo azzurro: “Ancora una volta la Lombardia ha dato prova di grande capacità di reazione, agendo in maniera autonoma ed efficiente”

“Siamo orgogliosi dell’ambizioso “piano Marshall” messo in campo da Regione Lombardia per garantire la ripresa: 3 miliardi di investimenti, con un sostegno di 400 milioni a comuni e province per opere pubbliche da iniziare entro il 31 ottobre” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. Un progetto di legge, quello predisposto dalla giunta, “che recepisce molte delle proposte che Forza Italia ha presentato nell’ultimo periodo: la ripresa dei lavori pubblici è necessaria a riattivare la nostra economia, così come i fondi messi a disposizione dalla Regione per gli operatori sanitari e la riconversione delle aziende. Ancora una volta – prosegue l’azzurro – la Lombardia ha dato prova di una grande capacità di reazione, agendo in maniera autonoma ed efficiente. Rispetto al bazooka scarico del premier Conte – conclude Comazzi, ironico – noi abbiamo già schierato i carri armati”.