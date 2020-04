Covid-19, Bestetti (FI): Municipi lavorano, il Comune dorme

L’emergenza Coronavirus, oltre ai problemi sanitari, sta generando gravi conseguenze sociali ed economiche per migliaia di famiglie milanesi.

Per fronteggiare questa emergenza – commenta Marco Bestetti (Forza Italia) – in Municipio 7 abbiamo adottato un primo pacchetto di aiuti economici per le famiglie in difficoltà, rivolgendo un gesto di concreta riconoscenza anche ai medici e agli infermieri degli ospedali del nostro territorio.

In particolare – spiega Bestetti – abbiamo stanziato dal nostro bilancio 25.000 euro per buoni spesa a favore di 500 famiglie in difficoltà del Municipio 7 e 13.500 euro per 600 buoni colazione e 300 buoni benzina da distribuire ai medici e agli infermieri dell’ospedale San Carlo, dell’ospedale San Luca e della Clinica Don Gnocchi.

Anche altri Municipi – prosegue Bestetti – hanno attivato analoghe misure concrete, mentre il Comune di Milano ancora dorme, limitandosi a curare la distribuzione – non si sa quando – dei buoni spesa finanziati interamente dalla Protezione Civile nazionale.

Il Sindaco Sala, invece delle polemiche giornaliere sui social in cui pretende di insegnare agli altri come agire, cominci a fare il Sindaco e investa le risorse del Comune per aiutare concretamente le famiglie e le attività commerciali di Milano, oggi completamente trascurate.

Se vuole prendere spunto dai Municipi – conclude Bestetti – siamo a completa disposizione. Eventualmente anche sui social, se gli è più congeniale.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7 di Milano