Da giovedì 16 aprile Piccolo Teatro e Rai Cultura Lehman Trilogy di Luca Ronconi in versione integrale

Il Piccolo Teatro e Rai Cultura rendono possibile, dal giovedì 16 aprile, la libera visione integrale di Lehman Trilogy, sulla piattaforma di RaiPlay. Lo spettacolo sarà fruibile al link www.raiplay.it/programmi/lehmantrilogy e raggiungibile dal sito del Piccolo www.piccoloteatro.org, annunciato anche dai canali social del Teatro. L’integrale di Lehman Trilogy sarà accessibile su RaiPlay, liberamente e in qualsiasi momento della giornata, per il mese di aprile, anticipando l’appuntamento con la trasmissione su Rai5, programmata, divisa in due parti, il 23 e 24 aprile.

L’iniziativa congiunta Piccolo Teatro e Rai Cultura consentirà di rivivere l’ultimo straordinario spettacolo di Luca Ronconi, dal testo di Stefano Massini, nella registrazione effettuata nel 2015, al Teatro Grassi. Con un cast di interpreti eccezionali, tra i quali Massimo De Francovich, Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Paolo Pierobon, la saga dei Lehman – dallo sbarco dalla Baviera a New York a metà Ottocento, al crollo della Lehman Brothers nel 2008 – è un’esperienza teatrale indimenticabile del lavoro di Luca Ronconi. Segnaliamo che sono accessibili su RayPlay anche altre produzioni del Piccolo Teatro: Odyssey, con la regia di Robert Wilson, La trilogia della villeggiatura di Goldoni, diretto da Toni Servillo, Quando il tiro si alza di Guido Ceronetti, Streghe ribelli e altre passioni di Laura Curino.