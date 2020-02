Regione: Fontana e Fermi ” Invito a visita binario 21 di Liliana Segre sarà certo accolto”

Liliana Segre, intervenendo in Consiglio regionale, aveva proposto di organizzare una visita per i consiglieri al Binario 21, offrendosi lei stessa di fare da guida. Il presidente della Regione Attilio Fontana e quello del consiglio regionale Alessandro Fermi, hanno raccolto l’invito della senatrice a vita . “Cercheremo una data in cui possa essere libera la senatrice. Credo che sia qualcosa che bisogna vivere perché è un’esperienza veramente toccante. Per chi non ci fosse ancora stato credo che sia un’ottima occasione”, ha detto Fontana a margine dell’incontro con la senatrice nell’Aula consiliare. Fermi ha commentato: “Io l’ho visitato tante volte. Il Binario 21 non deve essere un museo ma deve essere frequentato, è un luogo di riflessione. L’invito che ha fatto sarà certamente accolto, adesso studieremo come, magari in occasione della Giornata della Memoria ci troveremo tutti lì come Consiglio regionale”.

Fontana è poi tornato sulla bocciatura dei mesi scorsi dell’istituzione di una ‘Commissione contro l’odio’ da parte del centrodestra in Consiglio regionale. “C’è a livello nazionale, credo che sia quella che conta”,