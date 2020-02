FdI: giorno del ricordo, grande occasione di unità per quelli che amano il popolo italiano

“Si svolgerà lunedì alle 11:30 in Largo Martiri delle Foibe la commemorazione ufficiale della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati” – ricordano, i co-coordinatori milanesi di di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo ed Enrico Turato e Otello Ruggeri Presidente del Circolo Nord Est Milano di Fratelli d’Italia – “Sarà una straordinaria occasione di unità per tutte le forze sane del nostro paese, intenzionate a interpretare il ‘Giorno del Ricordo’ come una comune manifestazione di condanna ai crimini di guerra commessi contro gli italiani, da chiunque siano stati perpetrati”. “Noi ci saremo – annunciano – insieme a molti altri esponenti e militanti del nostro partito e ci auguriamo di non essere soli, ma accompagnati da rappresentanti di ogni schieramento politico milanese, perché – concludono – questa giornata non è solo nostra, ma di tutti quelli che amano il popolo italiano”

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845