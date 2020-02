Bestetti (F.I.): nuovo controllo e presidio fisso in Via Quarti

Via Quarti a Baggio è un ambito molto difficile, dove si concentrano da anni micro-criminalità e degrado, generati dall’elevato tasso di occupazioni abusive e dalla cronica assenza delle Istituzioni.

Accanto ai tanti progetti su cui stiamo lavorando per invertire la rotta, oggi è iniziato il presidio fisso della PoliziaLocale, con agenti impegnati in attività di controllo del territorio e prevenzione. Un servizio a cui tenevamo molto, attivato con la proficua collaborazione del Comune di Milano. Al quale confidiamo di aggiungere presto anche l’atteso investimento di Regione Lombardia per lo sgombero delle torri, la loro ristrutturazione e l’assegnazione degli appartamenti alle persone in graduatoria.

Un altro importante passo nella direzione giusta.

Marco Bestetti (F.I) Presidente Municipio 7