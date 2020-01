Maxi Zoo dona 70.000 € al Centro di addestramento di Limbiate del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions

Maxi Zoo Italia conferma il suo impegno a sostegno del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti ONLUS.

Nel mese di dicembre, in tutti i negozi è stata promossa una raccolta fondi a favore delle attività del Centro di Limbiate dedicato alla formazione e all’affidamento di cani per non vedenti: numerosi i clienti che hanno aderito all’iniziativa benefica “Insieme per gli animali” e che hanno permesso di raccogliere 70.000 €, consegnati oggi al presidente del Servizio Nazionale Cani Guida Lions Giovanni Fossati e destinati al sostegno delle attività dell’Associazione. In particolare, la donazione permetterà di acquistare arredi per una parte dell’asilo in cui i cuccioli svolgono il loro percorso di addestramento.

“La sensibilità dei nostri clienti e il grande impegno dei dipendenti ci hanno permesso di contribuire in maniera concreta al sostegno del Centro di Limbiate, una vera eccellenza a livello europeo nella formazione di cani guida, che saranno veri e propri compagni di vita per le persone non vedenti a cui saranno affiancati” dichiara Michael Trapp, CEO di Maxi Zoo Italia “La mission di Maxi Zoo è rendere ancora più felice e migliorare la vita degli animali e dei loro padroni e per questo siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare i nostri 30 anni rinnovando per il settimo anno consecutivo il nostro impegno al fianco del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions.”

Dal 1 febbraio, infatti, prende il via la nuova campagna che coinvolgerà tutti gli store italiani: per ogni scatoletta di cibo per cani o gatti Real Nature che riporta il logo “1lattina=1 donazione”, Maxi Zoo donerà parte del ricavato al Centro di Limbiate con l’obiettivo aumentare il numero dei cani guida addestrati e a raddoppiare gli addestratori presenti nella struttura. Sarà possibile partecipare alla raccolta fondi fino al 29 febbraio. Maxi Zoo sostiene il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti ONLUS dal 2014 e nel corso della collaborazione ha donato oltre mezzo milione di euro contribuendo così concretamente alla formazione di 7 cani guida e al miglioramento delle strutture del Centro di Limbiate per favorire il benessere, la crescita sana e l’educazione dei futuri cani guida ospitati.