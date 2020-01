De Corato: Sala pensa al fumo mentre Milano è settima al mondo per ore nel traffico

“Oltre al preoccupante primato di città più pericolosa d’Italia, Milano ora può ‘vantare’ anche il settimo posto al mondo per ore passate nel traffico, come ha mostrato l’analisi ‘Global card scorecard di Inrix’. I milanesi – secondo l’analisi sulla mobilità e sulla congestione urbana che ha interessato più di duecento città in trentotto Paesi – trascorrono ben 226 ore all’anno bloccati in auto.

La preoccupazione del sindaco Sala, però, è il divieto di fumo, il quale oltretutto – come ha ricordato l’assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo – incide solo per l’1,9% sul totale dell’inquinamento dell’aria. Perché il sindaco, piuttosto, non si occupa dei troppo pochi agenti di polizia locale presenti nelle strade a dirigere il traffico che sequestra i suoi cittadini?”. Così ha commentato l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato.