Sedi e orari in cui si raccolgono indumenti per i senza tetto sabato 18 gennaio

Torna quest’anno, come ogni inverno, la raccolta di indumenti da donare a chi non ha una casa, organizzata grazie alla collaborazione con le associazioni del Terzo Settore che lavorano per mettere in campo il “Piano freddo”.

Sabato 18 gennaio, dalle 9:30 alle 17:30, i cittadini potranno donare maglie, pantaloni, cappotti e altri vestiti invernali consegnandoli ai punti di raccolta presenti in tutta la città.

I gazebo verranno allestiti presso i seguenti indirizzi:

Fondazione Progetto Arca onlus – Piazzale Baracca / Via Enrico Toti Fondazione Progetto Arca onlus – Piazzale della Repubblica Fondazione Progetto Arca onlus – Via Aldini 74 presso la loro sede Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi onlus – Piazza Baiamonti Opera Cardinal Ferrari onlus Ronda della Carità e della Solidarietà – Viale Papiniano/Cantore Comunità di Sant’Egidio – Via dei Cinquecento n° 7 presso il centro Living Together. Remar Italia onlus – Piazza XXIV Maggio – Caselli di P.ta Ticinese SOS MILANO Associazione Volontaria Associazione Anime Bisognose onlus – Piazzale Argentina / Via Mercadante Fondazione Padri Somaschi onlus – Piazza XXV Aprile, presso la loro sede Associazione City Angels onlus – Via Pollini 4, presso la loro sede Misericordia Milano Sant’Ambrogio – Piazza Amendola