Taxiblu: per il turismo fondamentale velocizzare le percorrenze

Stefano Salzani responsabile commerciale di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi milanese, ha dichiarato “I dati sul turismo ci dicono quanto Milano stia diventando sempre più attrattiva e scelta per vacanzieri, esteri ed italiani. Alla luce di questo il servizio Taxi ha senza dubbio un ruolo fondamentale essendo spesso il primo contatto, tra stazione e aeroporti, dei viaggiatori con la città e i suoi servizi. Per questo riteniamo fondamentale che il miglioramento dei tempi di percorrenza nel traffico cittadino ricoprano un ruolo chiave nell’ottica di una mobilità che faciliti questo compito. Inoltre è fondamentale in un discorso più ampio valorizzare le periferie e rendere Milano sempre più estesa e diffusa nella sua offerta di servizi al turista e al cittadino. Cosa che porterebbe ad ampliare l’offerta e rivitalizzare la città in alcune aree in primis, ma anche a ridistribuire il traffico sul territorio e non concentrarlo nelle sole zone centrali”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845