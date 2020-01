Palazzo Reale Ricordiamo Federico Fellini Convegno internazionale nel centenario della sua nascita

Nel centenario della nascita del maestro Palazzo Reale ospita un importante convegno con la partecipazione degli eredi, degli amici e di coloro che hanno amato Federico Fellini

Sala Conferenze – 3° piano Piazza Duomo, 14 Lunedì 20 gennaio

20 gennaio 2020: nel giorno del centenario della nascita, Federico Fellini viene ricordato a Palazzo Reale con il convegno internazionale, dal titolo Ricordiamo Federico Fellini. La notorietà di Fellini nel mondo è enorme; appartiene a quella cerchia ristretta di italiani che, per milioni di europei e di americani, in qualche modo riassumono l’Italia. Fellini è giunto a un simile risultato attraverso un itinerario colto: prima sceneggiatore, poi regista, ha dato vita a una galleria di fantasmi divertiti e appassionati, registrando il cambiamento del costume italiano cogliendo in modo esemplare i simboli del nostro passato e del nostro enigmatico presente.

Le iniziative

Palazzo Reale sarà protagonista delle celebrazioni grazie al convegno del 20 gennaio e alla grande mostra “1920 – 2020 Federico Fellini. Un racconto”, che si terrà dal 17 settembre al 15 novembre, la prima che Milano dedica al regista. L’esposizione, che chiuderà l’anno celebrativo, ripercorre la vita e l’opera del maestro attraverso l’esposizione di materiali, documenti e oggetti originali – dai disegni alle caricature fino ai costumi, i bozzetti, le scene dei film, gli schizzi dei suoi sogni in appunti disegnati – e nello stesso tempo ri-crea quel mondo, “felliniano”, fatto di circhi e fiere e abitato da marionette, clown, diseredati e vitelloni. L’obiettivo del progetto coinvolgere quante più persone possibili, di diverse fasce d’età e cultura, con il proposito di realizzare una mostra che sarebbe piaciuta al maestro; un’occasione per imparare, scoprire ma anche per stupire e divertirsi. Nel corso dell’anno sarà altresì realizzata un’esposizione itinerante in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e gli Istituti Italiani di cultura nel mondo. Quest’ultima dal titolo “Il Centenario. Fellini nel mondo” porterà il mondo visionario del grande regista in dieci sedi internazionali (tra le quali Mosca, San Paolo, San Pietroburgo, Toronto, Buenos Aires, Tirana, Berlino) da marzo 2020 a marzo 2021. All’interno del percorso espositivo emergerà l’estro indiscusso del regista nelle immagini che lo ritraggono intento a dare indicazioni sul set, nelle interviste che svelano la sua passione straordinaria per la settima arte; ma anche il lato umano del maestro, di Federico, nei disegni dedicati agli amici, a chi lavorava con lui e nelle lettere d’amore a Giulietta Masina. La filmografia farà da sfondo alla mostra, raccontata attraverso foto di scena, documenti, costumi, manifesti e cimeli.

Le esposizioni sono a cura di Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosia con Francesca Fabbri Fellini.

www.palazzorealemilano.it

PROGRAMMA

Ore 10.30 accoglienza ospiti

Ore 11.00 inizio lavori

Coordina Maurizio Porro

Interventi:

Domenico Piraina, Direttore Palazzo Reale Milano

Mario Turetta, Direttore generale Cinema e Audiovisivo – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Alessandro Nicosia, Coordinatore iniziative centenario

Francesca Fabbri Fellini, Nipote del Maestro

Simonetta Tavanti, Nipote di Giulietta Masina

Daniela Barbiani, Assistente alla regia del Maestro

Carlo Patrizi, Avvocato del Maestro

Ore 13.30 pausa lavori

Soft lunch presso gli spazi adiacenti alla sala del convegno

Ore 14.30 ripresa lavori

Apre i lavori del pomeriggio Filippo Del Corno, Assessore alla cultura di Milano

Coordina e interviene Maurizio Porro

Interventi:

Milo Manara, fumettista che ha collaborato con il maestro

Rosita Copioli, poetessa

Lella Ravasi Bellocchio, psicanalista

Conclusioni: Vincenzo Mollica, giornalista e amico del maestro

Ore 16.30 fine lavori

Ingresso libero fino ad esaurimento posti