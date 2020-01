Venerdì 17, 24 e 31 gennaio apertura serale straordinaria Nuove Gallerie Leonardo Museo Scienza e Tecnologia

Venerdì 17, 24 e 31 gennaio apertura serale fino alle ore 21 prezzo speciale di 8 euro Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – Via San Vittore, 21.

Le Nuove Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura, è curata da Claudio Giorgione con la collaborazione scientifica di Pietro Marani. Il percorso si snoda in modo sia cronologico che tematico e consente di seguire i diversi ambiti di studio, ricerca e applicazione a cui si è dedicato Leonardo: la formazione nella bottega del Verrocchio e il suo interesse per macchine e meccanismi nella Firenze degli ingegneri toscani; il disegno come metodo di indagine, conoscenza e comunicazione nei più diversi ambiti del sapere; i progetti d’ingegneria militare e le fantastiche declinazioni di macchine belliche della tradizione medievale; le soluzioni tecniche studiate nel corso del primo soggiorno milanese per migliorare strumenti di lavoro e produzione; gli studi sul volo a partire dall’anatomia degli uccelli; l’osservazione del territorio e delle vie d’acqua lombarde; il contributo al dibattito sull’architettura; la sua influenza nella pittura lombarda del tardo Rinascimento; infine, il pensiero della maturità che si sofferma sull’idea di un cosmo governato da leggi universali. Oltre 170 opere (70 modelli e plastici storici, 33 naturalia, 18 volumi antichi, 17 calchi, 14 affreschi e dipinti, 6 manufatti antichi, 13 facsimili storici) e 39 installazioni multimediali accompagnano per oltre 1300 mq il visitatore alla scoperta di idee, saperi e sogni che caratterizzano il pensiero di Leonardo e del Rinascimento.

La visita serale alle Nuove Gallerie Leonardo è acquistabile esclusivamente online al link https://museoscienza.vivaticket.com/must/event.html al prezzo speciale di 8€ ed è pensata per essere realizzata in modo autonomo.