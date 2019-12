MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW al Teatro Manzoni dal 9 al 12 gennaio

Teatro Manzoni -IL CABARET Dal 9 al 12 gennaio feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW Scritto e diretto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Dopo lo straordinario successo della passata stagione, torna in scena l’imperdibile spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi prodotto e distribuito da International Music and Arts, che ha raggiunto le 300 repliche dopo due fortunatissime stagioni sold-out ovunque, con oltre 72mila biglietti venduti nella sola tournée 2018/2019.

Con questo Show, di cui sono interpreti e autori, i due artisti tornano insieme sul palco dopo oltre 15 anni come vecchi amici che si ritrovano, coadiuvati dalla musica live della Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.

Info – Tel. 02 7636901 – Fax 02 76005471