Palazzo Reale: i capolavori del Guggenheim in tour ludici per bambini

Domenica a Palazzo Reale l’occasione è da non perdere. Dal Guggenheim di New York sono giunti a Palazzo Reale i capolavori della collezione Thannhauser. E Picasso, Monet, Van Gogh, sono più facili da comprendere grazie alle visite-gioco per i bambini da 4 anni in su. Ai più piccoli è rivolto il tour ludico ‘Viaggio tra mucche gialle e montagne blu’, in programma domenica. Per i più grandi, dai 6 ai 10 anni c’è invece la visita ‘Con gli occhi di… Palazzo Reale’, in programma sabato. Le visite saranno replicate sabato e domenica 4 e 5 gennaio e poi l’11, il 19 e il 25 gennaio. Prenotazione obbligatoria.

Cosa ci fanno in una mostra un piatto di pesche, una mucca gialla e delle montagne blu?

Sono le pagine di una storia da raccontare insieme tappa dopo tappa in un viaggio a cavallo dell’arte tra Otto e Novecento, muovendosi con occhio attento e passo da esploratore tra le opere della collezione Thannhauser giunta a Milano dalla lontana New York.

Passeggiando tra i dipinti saranno scoperti oggetti, luoghi e personaggi, posizionati sulla mappa e, a mo’ di appunti per la memoria, verrà dato un nome alle varie scoperte. È così che la mappa si trasforma in una storia, da raccontare una, dieci, cento volte!