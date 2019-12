Milano, comparsa scritta di 15 metri contro la Polizia : 2 arresti

Avevano appena imbrattato la parete interna della stazione ferroviaria di San Cristoforo, alla periferia Sud Ovest di Milano, con una scritta lunga 15 metri che conteneva offese contro le forze dell’ordine. Sono stati arrestati dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per oltraggio al corpo amministrativo dello Stato e imbrattamento. In manette sono finiti due giovani milanesi di 22 e 24 anni considerati dagli investigatori vicini ad ambienti anarchici. Una terza persona è invece riuscita a fuggire.

La segnalazione in Questura è arrivata intorno alle 2.00 della notte scorsa. Quando le volanti sono arrivate sul posto, i tre writers sono subito scappati. Due di loro sono stati bloccati dopo un inseguimento lungo la rete ferroviaria. Le bombolette spray utilizzate per l’imbrattamento sono state sequestrate. (da askanews)