“Spirit de Milan” i prossimi appuntamenti…e il 31 DICEMBRE tutti insieme a festeggiare l’arrivo degli anni ’20

Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, il locale sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca 59, Milano), in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione.

Sono aperte le prenotazioni per SWING NEW YEARS’S EVE 2020, la Notte di Capodanno! Sarà una grande festa per l’arrivo degli anni ’20, con una serata speciale che comprende cenone, musica dal vivo e dj set in chiave swing ma con una sorpresa, che non deluderà gli amanti della serata Bandiera Gialla con il meglio della musica anni ‘60/’70/’80, italiana e non solo! Sul palco due band live: Melody Makers Quintet da Praga e il sestetto milanese Milanoans, che faranno rivivere il jazz caldo della New Orleans di inizi Novecento e della ruggente Chicago anni Venti. Porte aperte dalle ore 20.00 con aperitivo di benvenuto e cenone (quasi tutto esaurito), e dalle 23.00 musica live, brindisi, auguri e tanto divertimento. «Il 2020 si avvicina a grandi passi e noi vi stiamo preparando un Capodanno swing indimenticabile – raccontano gli organizzatori – con ben due band sul palco! In arrivo da Praga ci sono infatti i musicisti del Melody Makers Quintet, amati dai ballerini e dagli appassionati di swing di tutto il mondo…e per restare in famiglia saranno affiancati dalla band più anni ‘20 che c’è: i Milanoans!»

Questi i prossimi appuntamenti di dicembre:

Venerdì 20 dicembre nuovo appuntamento con Bandiera Gialla e il concerto del trio MAHBUHBAH, composto da Francesco Buonomo, Simone Balestrieri e Claudio Massa, che ritornano allo Spirit de Milan per scaldare il pubblico con il loro ritmo! A seguire Dj Set con MarianoRanoDj.

Sabato 21 dicembre Holy Swing Night con i Jumping Jive, che ripercorreranno gli anni d’oro dello swing con la loro musica tutta da ballare. A seguire Dj Set con Professor Stone.

Domenica 22 dicembre serata swing con gli Ottavo Richter, pensata per far ballare ogni genere di pubblico suonando brani swing, balcanici, brasiliani, rock’n roll e disco dance. Saranno preceduti dal cantautore Claudio Sanfilippo.

Venerdì 27 dicembre Bandiera Gialla con le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80.

Sabato 28 dicembre Holy Swing Night con i torinesi Dusty Jazz Blasters, band nata per animare le sale da ballo del Lindy Hop.

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso al pubblico il 18, 19, 24, 25, 26 e 29 dicembre.

Più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage: Lo Spirit de Milan non è solo ottima musica dal vivo, risate, ballo e divertimento, ma anche buona cucina! La “Fabbrica de la Sgagnosa” è aperta dal martedì alla domenica dalle 19.30 a mezzanotte ed è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”. È consigliata la prenotazione utilizzando il form online, dopo aver letto tutte le informazioni relative all’evento previsto dopo cena.

Prenota qui la tua cena: http://spiritdemilan.it/prenotazioni/

Potete contattarci dal martedì alla domenica, dalle ore 15:00 alle 19:00 al numero 366-7215569, inviando anche un sms.

Potete anche eventualmente scriverci a festeggia@spiritdemilan.it

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci. Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni. Al sabato l’ingresso per chi cena è di 5€ per i tesserati e 7€ per gli altri con brindisi di benvenuto; per chi viene dopo cena è di 10€ per i tesserati e 15€ per gli altri con una consumazione compresa.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e già ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan