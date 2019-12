Regione Lombardia bando e stanziamento di 1,6 milioni per le piccole imprese

L’economia circolare, come evidenziato anche dal recente Terzo Forum Annuale di Eusalp, e’ uno dei temi fondamentali dell’agenda politica e ambientale. Per questo la Giunta della Regione Lombardia prosegue il suo impegno per favorirne lo sviluppo e ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, con il concerto dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, la delibera con cui si fissano i criteri del ‘Bando per l’Innovazione delle Filiere di Economia circolare in Lombardia – Fase 3′, che sara’ attuato da Unioncamere Lombardia. Il provvedimento e’ finalizzato a promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare.

DOTAZIONE ECONOMICA E PARTECIPANTI – La dotazione finanziaria ammonta a 1.640.000 euro, di cui 820.000 a carico delle Camere di Commercio della Lombardia e 820.000 a carico della Regione. Vi possono partecipare le Micro Piccole e Medie imprese che hanno sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione, in forma singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera produttiva.

TERZA PARTE DI UN BANDO – L’iniziativa fa seguito a due precedenti fasi gia’ attuate con un primo bando nel 2019: Fase 1 (Candidature delle idee progettuali) e Fase 2 (Indirizzo e supporto alla presentazione dei progetti definitivi). La Fase 3 consiste nell’attuazione degli interventi, da realizzare con un secondo bando. Il bando – Fase 3 – sara’ aperto anche alle imprese che non hanno partecipato alle Fasi 1 e 2.

GLI INTERVENTI – Sono ammissibili interventi di: innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, riuso dei materiali e utilizzo di materiali riciclati; progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della filiera produttiva; sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti ed Eco-design; implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali.

AGEVOLAZIONI E TEMPISTICA – L’agevolazione viene concessa in regime ‘de minimis’ e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo concedibile di 80.000 euro, per un investimento minimo di 40.000. La selezione dei progetti verra’ effettuata con procedura valutativa da parte di un Nucleo di valutazione. I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria. Il termine di ultimazione scadra’ nel 2021.

MATTINZOLI: VALORE PER IL FUTURO – “Il tema dell’economia circolare – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Mattinzoli – e’ un valore che crea valore oggi per il futuro. Com’e’ nella tradizione del buon governo di Regione Lombardia, noi traduciamo questo concetto nella realta’. Le nostre imprese, per essere competitive, devono continuamente poter aggiornarsi e innovarsi nell’ottica di una sostenibilita’ sempre piu’ applicata. Ringrazio ancora una volta Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, per la fattiva collaborazione e per la lungimiranza dimostrata”.

CATTANEO: ECONOMIA CIRCOLARE CHIAVE SVILUPPO SOSTENIBILE – “L’economia circolare – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima Cattaneo – e’ la chiave dello sviluppo sostenibile: la delibera approvata va in questa direzione, dando sostegno alle imprese che guardano a una produzione sempre piu’ ‘green’. Inoltre, questi provvedimenti sono efficaci grazie alla presenza di norma nazionale sull’End of waste, ottenuta grazie al lavoro di Regione Lombardia e senza la quale non sarebbe possibile fare vera economia circolare”. (askanews)