Bus 90 contro camion Amsa in viale Bezzi, De Chirico: Milano vuole strade sicure, Granelli inadeguato

“In attesa di capire quali siano state effettivamente le cause del terribile schianto di ieri mattina tra un bus della 90 e il camion AMSA, circa un anno fa avevo sollevato la questione molto pericolosa legata alla preferenziale. L’amministrazione comunale sembra non curarsi della sicurezza stradale basti guardare i crateri in carreggiata, le condizioni di certi semafori, la segnaletica incomprensibile e i tanti cartelli divelti. Per non parlare dell’onda verde semaforica che sembra essere un miraggio. L’amministrazione ciclotalebana, anziché impedire l’uso dell’auto privata dovrebbe rendere più sicure le nostre strade. Torno a proporre che le preferenziali vengano inibite al traffico a due ruote, soprattutto alle biciclette. Questa mattina, sono rimasto molto sorpreso nel vedere Granelli al teatro Dal Verme. Fossi stato in lui mi sarei recato a trovare i feriti ricoverati in ospedale, ma non c’è da stupirsi dell’assessore gaffeur che ha ritenuto di non scrivere nemmeno un post per esprimere vicinanza ai parenti della donna in coma e agli altri 12 contusi. Granelli si dimostra inadeguato, speriamo per Milano che sotto all’albero di Natale, nell’imminente rimpasto di giunta, il sindaco Sala decida di dare le importanti deleghe alla Mobilità e ai Lavori Pubblici a una persona più competente.” Così in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia.

