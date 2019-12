Teatro Leonardo: la Commedia dell’Arte racconta “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”,

La Commedia dell’Arte racconta la storia d’amore per antonomasia in “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”, scritto e diretto da Marco Zoppello, con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello. Prodotto da Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto, sarà in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 10 al 15 dicembre. Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, sopravvissuti all’inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere dei saltimbanco…ma finalmente giunge, inaspettata, l’occasione per riscattarsi. Recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Ed ecco comparire nel campiello Veronica Franco, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad una “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

“Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco” fa parte de “La Trilogia dei Commedianti”, un progetto che nasce nel 2013, dall’incontro fortuito con un testo di Luigi Rasi: I Comici Italiani. Da questa raccolta di biografie, il cui primo volume risale al 1897, nasce l’idea di raccontare la storia di due Comici Italiani realmente esistiti nel Sedicesimo secolo: Giulio Pasquati, Padovano e Girolamo Salimbeni, Fiorentino. La loro vita era già, di per sé, un contenitore meraviglioso di storie e aneddoti tale da elevare il ruolo dell’attore a quello del sognatore, del poeta visionario, artigiano della bellezza. Lo spettacolo è stato rappresentato a Nizza (FR) al Festival di Commedia dell’Arte, in Svizzera e al Teatro Goldoni di Venezia per il capodanno 2017 e successivamente all’interno della stagione, quest’anno andrà anche al Teatro Sociale di Bergamo e in numerosi teatri della penisola. Stivalaccio Teatro è una compagnia veneta di commedia dell’arte e teatro popolare, dal 2013 si occupa di rinnovare e tradire la tradizione della commedia dell’arte. È stata all’ultima edizione del Festival di Avignone OFF con Arlecchino Furioso.

Dal 10 al 15 dicembre

Teatro Leonardo di Milano

ROMEO E GIULIETTA. L’AMORE È SALTIMBANCO

Soggetto Originale Marco Zoppello

Produzione Stivalaccio Teatro/Teatro Stabile del Veneto

Anno di Produzione 2015

Con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

Costumi Antonia Munaretti

Scenografia Alberto Nonnato

Maschere Roberto Maria Macchi

Duelli Giorgio Sgaravatto

Consulenza Musicale Veronica Canale

Regia Marco Zoppello