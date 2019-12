Ingresso libero a Palazzo Marino per “L’annunciazione” di Filippino Lippi

Fino al 12 gennaio 2020 le porte di Palazzo Marino, si aprono per consentire ai milanesi e sempre più numerosi turisti di ammirare un grande capolavoro di Filippino Lippi, una Annunciazione che il maestro toscano ha dipinto in due grandi tondi: uno raffigurante “L’Angelo annunziante”, l’altro “L’Annunziata”. Proprietario dell’opera è da sempre il Comune di San Gimignano, che la commissionò nel 1482 proprio per ornare la sede del Municipio. Una committenza laica, dei Priori e dei Capitani di Parte Guelfa, di cui l’Archivio Storico Comunale conserva una completa documentazione. Conservati nella Pinacoteca Civica di San Gimignano, i due grandi tondi vennero realizzati tra il 1483 e il 1484, quando Filippino, allievo di Sandro Botticelli, aveva 26 anni ed era già impegnato in importanti committenze tra cui la Cappella Brancacci a Firenze. Sei anni dopo, nel 1490, i Priori e i Capitani di San Gimignano vollero dotare i dipinti di due preziose cornici, intagliate, dipinte e dorate, eseguite da un anonimo artigiano, forse locale.

“Quest’anno il tema del Natale viene celebrato con un’opera straordinaria, proveniente dalle collezioni civiche di San Gimignano, che ringraziamo per aver voluto condividere con la nostra città un capolavoro che le appartiene da oltre cinque secoli – ha commentato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Ancora una volta, i Municipi partecipano alle celebrazioni natalizie proponendo un’iniziativa d’arte che segue lo stesso modello di Palazzo Marino, e cioè con l’esposizione, sempre gratuita, di altre due importanti opere provenienti dalle collezioni civiche milanesi e, in particolare, dal Castello Sforzesco”. “Anche quest’anno Intesa Sanpaolo è presente in un’iniziativa che promuove la bellezza e il valore dei tesori d’arte del patrimonio italiano, in piena sintonia con il Progetto Cultura della Banca. Lavorare in sinergia significa arricchire e potenziare l’offerta culturale, come dimostra il suggestivo dialogo in Piazza della Scala tra due esposizioni che celebrano straordinari artisti, Filippino Lippi a Palazzo Marino, Canova e Thorvaldsen nelle nostre Gallerie d’Italia”, ha sottolineato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici. La mostra è curata da Alessandro Cecchi. Il tondo con l’Angelo Annunziante presenta l’Angelo inginocchiato su un pavimento in prospettiva centrale, mentre il tondo con l’Annunziata appare più arioso e luminoso grazie alla luce riflessa in diagonale. Le cornici in legno intagliato, dipinto, dorato e argentato furono realizzate sei anni più tardi probabilmente da Antonio da Colle, attivo a San Gimignano nella seconda metà del Quattrocento.

Fonte Askanews