Un Presepe messo in scena da più di 100 cittadini a Porta Romana

Saranno più di 100 cittadini, senza differenza di età o ceto sociale, ad interpretare, in via Crema, il presepe vivente «EI Bambinel a Milano». Sarà un evento speciale quello che verrà messo in scena domenica 1° dicembre dalle 14 alle 19 sul sagrato della parrocchia di Sant’Andrea in zona Porta Romana.

I promotori spiegano «I principi chiave a cui s’ispira l’iniziativa della parrocchia sono comunità aperta, tradizione, valori, solidarietà, amicizia, amore per Milano. Vuole essere un omaggio alla tradizione del Natale e un viaggio nella memoria, alla ricerca delle tradizioni della Milano che fu».

I partecipanti al presepe metteranno in scena la natività «rappresentando antichi mestieri e rievocando antichi sapori, in un’atmosfera di festa in cui prevale lo spirito di comunità».

In prima linea anche il Municipio 5 che si è dato da fare pure per coinvolgere un gruppo di detenuti del carcere di Opera. Mercoledì l’iniziativa è stata presentata con Giacomo Poretti del trio «Aldo, Giovanni e Giacomo«. Anche Costantino Vitagliano, Marco Baldini, Mietta e Rudy Zerbi supportano l’iniziativa nei video diffuso Facebook (EI Bambinel a Milano) e Instagram (el_bambinel_a_milano).