Quartiere Feltre quartiere scolmatore?

Su Quattroruote di questo mese torno a parlare della modifica viabilistica del quartiere Feltre e di tutti i problemi che sta causando ai residenti della zona

Di certo non me ne sono dimenticato e non me ne dimenticherò, come non lo faranno i residenti di Via Rombon che ora hanno il “piacere” di essersi visto più che triplicare il traffico sotto le proprie finestre con conseguente aumento di smog ed inquinamento, per rincorrere un provvedimento che sembra essere di tutto tranne che ecologista e che sta causando non pochi problemi in tutta la città….

Infine, ciliegina sulla torta, oltre ad aver eliminato per la gioia di chi abita lì una decina di posti auto, ecco come si presentava in questi giorni la zona “riqualificata” a seguito di questi grandi lavori, una vera e propria piscina che rende impossibile a chiunque attraversare l’incrocio in sicurezza, complimenti a progettisti ed esecutori, credo le foto parlino da sole…

Naturalmente ho subito inoltrato richiesta ufficiale di intervento, come ho anche inoltrato a Giugno la richiesta per la creazione di posti auto a lisca di pesce in modo tale da aumentare la disponibilità di stalli sosta per le auto di chi abita li, ma il Municipio 3 probabilmente è in altre faccende affaccendato, nonostante siano passati 5 mesi non si è trovato il tempo di discuterla e ne deduco che questa non sembra essere quindi di certo una priorità…..

Credo i residenti se ne ricorderanno a tempo debito….

Per ulteriori informazioni, richieste o segnalazioni più o meno urgenti o per richiedere un intervento all’interno del vostro quartiere scrivetemi direttamente via mail allegando foto e richiesta all’indirizzo Marco.Cagnolati@comune.milano.it

Marco Cagnolati