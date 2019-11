Avviso: Case popolari: come fare le domande, scadenza 2 Dicembre

Fino alle ore 12:00 di lunedì 2 dicembre 2019 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nel Comune di Milano ai sensi della Legge Regionale 16/2016.

Per fare domanda è necessario accedere alla piattaforma informatica Servizi Abitativi Dopo aver effettuato l’accesso è possibile presentare la domanda cliccando sul tasto “Nuova domanda”.

“Attestazione di indigenza“

I cittadini residenti nel Comune di Milano che intendono partecipare al nuovo avviso, se in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 3.000,00 potranno richiedere l’attestazione di indigenza presentando domanda scaricando in Modulistica l’allegato 1 e seguendo le modalità riportate nell’allegato (Procedura per il rilascio dell’attestazione delle condizioni di indigenza).

Nel rispetto dei limiti ISEE sopra richiamati, coloro che risultino già in carico ai Servizi Sociali del Comune di Milano alla data del 16 settembre 2019, pur in mancanza dei tre requisiti richiesti nell’allegato 1 (presenza nel proprio nucleo di persona con invalidità superiore al 66%, presenza di almeno un minore, presenza di almeno un componente con età superiore ai 65 anni) possono recarsi direttamente presso la sede del Servizio Sociale Territoriale di competenza per la richiesta dell’attestazione di indigenza.

Per fare domanda online è necessario:

accedere alla piattaforma informatica Servizi Abitativi » tramite il tasto “Cittadino” entrare nella Home Page dedicata agli Avvisi degli alloggi di Servizi Abitativi Pubblici dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma è possibile presentare la domanda cliccando sul tasto “Nuova domanda”.

Il servizio è gratuito.

Per supporto o problemi nell’autenticazione

tel. 800 131.151 email bandi@regione.lombardia.i