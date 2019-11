MilanIn Piazza Fontana Sabato 30 novembre ore 19

Milan In è un nuovo modo per raccontare Milano a chi da sempre la abita e poco (per non dire nulla) conosce della sua storia, delle sue leggende e delle sue tradizioni. Le conferenze teatralizzate di MilanIn portano gli spettatori ad analizzare un certo aspetto della città attraverso curiosità e aneddoti, in maniera leggera e divertente, ma storicamente approfondita. A guidare questo nuovo modo di raccontare la città è Gian Luca Margheriti, scrittore, esperto di storia milanese, che ha scritto diversi libri su Milano e i suoi segreti. A sottolineare i suoi racconti anche un’importante parte musicale, per far rivivere, attraverso la musica, atmosfere e sentimenti di un’intera epoca. E poi le letture: attori che si occupano di leggere testi che riguardano, e approfondiscono, l’argomento trattato.

L’esplosione della bomba di piazza Fontana, a Milano, ha rappresentato una frattura nella storia del nostro paese. Fu la fine di qualcosa e l’inizio di qualcos’altro, ben più terribile. La fine del ’68 e la fine di quegli ideali che avevano spinto i giovani italiani, e non solo loro, sulla strada di una rivolta culturale destinata a cambiare tutto. E l’inizio della stagione più buia della nostra storia repubblicana, l’inizio della strategia della

tensione, degli anni di piombo e della cosiddetta strategia stragista. Quella frattura fu così netta, così insanabile che si può parlare, senza paura di essere smentiti, di un Italia precedente al 12 dicembre ’69 e una successiva a quella data. Sono passati cinquant’anni esatti e il buio che assedia quel momento della storia italiana non si è ancora del tutto dissipato. Nel corso della serata cercheremo di fare un po’ di luce ripercorrendo quel terribile giorno e i lunghi decenni di indagini e processi che ancora oggi lasciano non pochi, inquietanti dubbi.

