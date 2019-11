Finalmente arrivano i decreti per sbloccare i fondi destinati agli orfani di femminicidio

Finalmente sembra siano arrivati i decreti attuativi per sbloccare i fondi per gli orfani di femminicidio e per le famiglie affidatarie. Era ora. Evidentemente le nostre continue sollecitazioni e la campagna di raccolta fondi #nonènormalechesianormale che abbiamo lanciato giusto qualche giorno fa hanno smosso le coscienze. Attendiamo di conoscere i criteri contenuti nei decreti e ci auguriamo che nessun orfano e nessuna famiglia vengano esclusi per qualche assurdo cavillo burocratico. Gli orfani di femminicidio sono orfani di Stato ed è giusto che lo Stato si prenda cura di tutti, senza alcuna esclusione.

La campagna contro la violenza sulle donne #nonènormalechesianormale l’anno scorso è stata un successo senza precedenti. Abbiamo mobilitato personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, intere scolaresche, famiglie, ma anche ambasciate e istituzioni, tanto da ricevere l’attenzione dei media di tutto il mondo e il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite. Ma, soprattutto, abbiamo mobilitato tantissime persone, realizzando dei numeri sui social network che parlano da soli:

– 210.000 condivisioni.

– 2.100.000 like.

– 23.000.000 di visualizzazioni complessive.

Una tale diffusione che, ormai, la campagna non è più nostra, ma di tutti. E per questo, vorrei ringraziare l’Istituto “Copernico-Carpeggiani” di Ferrara che ha fatto suo #nonènormalechesianormale, componendo e interpretando questa meravigliosa canzone. Spero che questo brano diventi una hit, perché il ricavato delle vendite verrà devoluto alle famiglie affidatarie di orfani di femminicidio.

Post Mara Carfagna (F.I)