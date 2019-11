Bettola, Del Debbio si fa un giro al mercato per capire chi vincerà in Emilia

«Sindaco, chi vince le Regionali dell’Emilia-Romagna?». È la domanda che Paolo Del Debbio, giornalista, volto noto di Retequattro e conduttore di “Diritto e Rovescio”, ha fatto al sindaco di Bettola Paolo Negri. Del Debbio lunedì scorso era presente di persona al mercato del paese della Valnure, nella storica piazza Colombo. Il mercato di Bettola del lunedì, qualche decennio fa, era un appuntamento fondamentale non sono per i bettolesi, ma per tutti gli abitanti della Valnure. Ora è meno frequentato, ma rimane comunque importante nella vita della vallata. Del Debbio ci è andato in una giornata un po’ fredda, per sondare gli umori in vista del voto delle Regionali del prossimo 26 gennaio. Evidentemente già era a conoscenza che l’ospite della puntata del 21 novembre sarebbe stato il bettolese più illustre: Pier Luigi Bersani di Liberi e Uguali, che ha ovviamente guardato con interesse, in studio, il servizio sul suo paese natio.

Del Debbio ha intervistato un po’ di gente. A partire dal sindaco Negri. «Secondo me – ha risposto il primo cittadino – il vento è a favore del centrodestra, la Lega alle scorse Europee ha preso qui oltre il 60 per cento». «E Bersani com’era da giovane?», ha chiesto il conduttore. «Un ragazzo di parrocchia, è cresciuto lì come tutti noi (e ha ricordato il già noto episodio dello sciopero dei chierichetti messo in piedi da Bersani nei confronti del parroco, nda). Ma allora non diceva le metafore».

Bettola, lo dicono i risultati elettorali degli ultimi anni, è uno dei comuni maggiormente “di centrodestra” del Piacentino. Un ambulante di alimentari, però, tifa Bonaccini. «Speriamo che rimanga “su” lui. Siamo la miglior regione d’Italia, speriamo che rimanga così». Anche un altro commerciante sostiene che in Emilia «la sanità va bene». Un altro, invece, fa capire che è giusto cambiare guida e puntare sul centrodestra. Del Debbio ha poi intervistato l’ex vicesindaco (di centrosinistra) Marcellina Anselmi. «Il vento tira verso il centrodestra, e come tutti venti, è difficile andarci contro». Qualche simpatica chiacchiera con i residenti – tra cui un arzillo 94enne – e un «mancato sindaco», oltre che con il cognato, ed è tempo di ritornare in studio. «Purtroppo è parecchio tempo che non ci vado a Bettola», ha detto laconicamente Bersani. «È un bel paese, mi sono trovato bene», ha chiosato il toscano Del Debbio. «Sì – ha aggiunto il suo più conosciuto cittadino – è un bel paese».