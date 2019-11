17enne scomparso in Città Studi dopo lite coi genitori: «Siamo preoccupati, aiutateci a ritrovarlo»

I genitori di Yzacvoz Tabayan, il 17enne scomparso in zona Città Studi, preoccupatissimi per le sorti del figlio in un’intervista al Giorno spiegano: «Siamo disperati, non sappiamo dove possa essere. Di solito rientra a casa alle 19.30. Non lo vediamo da domenica e temiamo possa essergli successo qualcosa: lui è un adolescente fragile e qualcuno potrebbe avere approfittato dei suoi problemi».

Domenica mattina c’era stata una lite tra il 17enne e il padre, una delle tante in cui l’uomo lo aveva sgridato perché usava troppo il cellulare. Poco dopo Yzacvoz, nato a Milano da genitori filippini, era uscito di casa senza neppure portare lo smartphone con sé, dicendo ai genitori che sarebbe andato da alcuni compagni di scuola. «Ma nessuno di loro l’ha visto o incontrato. Poi ha lasciato a casa il telefono e non sappiamo come rintracciarlo» – ha raccontato la madre del giovane – «Nessuno, tra amici e conoscenti, sa niente né l’ha visto. A scuola i compagni e i professori sono preoccupati come noi».

Dopo la denuncia fatta dalla famiglia, sono in molti a cercare di aiutare i genitori nella ricerca di Yzacvoz. «Tutti cercano di chiamare amici e conoscenti, diffondendo le informazioni sulla scomparsa in tutti i posti che frequentava» – ha spiegato Mayrose Padilla al Giorno – «La nostra paura è che possa aver incontrato qualche adulto senza scrupoli, spero che le forze dell’ordine e i cittadini possano aiutarci: siamo distrutti, se lo vedete in giro segnalate tutto alla polizia».

Quando si sono perse le sue tracce Yzacvoz Tabayan indossava una camicia multicolore, dei jeans verde fosforescente e una giacca bordeaux.