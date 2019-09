Vittorio Sgarbi “L’assurdo rapporto Scuola-Lavoro in Italia”

L’idea di come si stia impoverendo il paese ce la fornisce da un lato la situazione degli immigrati, dall’altro quella del nostro sistema scuola-lavoro. Importiamo mano d’opera ed esportiamo cervelli.

Con paradossi davvero incredibili. Le famiglie nel corso degli anni investono migliaia di euro per la formazione dei loro figli: dalle scuole elementari fino all’università. Ma questo investimento ( e il relativo “capitale umano” che è rappresentato da ragazzi laureati) non è destinato ad arricchire il nostro paese, ma quelli stranieri, dove sono costretti ad emigrare in cerca di lavoro: Inghilterra, Francia, Germania. Un assurdo. Il nostro sistema scuola-lavoro oggi finanzia la crescita di paesi stranieri! Per un nuovo “Rinascimento” occorre invertire questo rapporto.

Vittorio Sgarbi