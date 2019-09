Apertura straordinaria Archivio Storico del Piccolo Teatro di Milano – domenica 22 settembre

Oggi, domenica 22 settembre, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”, l’Archivio Storico del Piccolo Teatro – Teatro d’Europa apre le porte al pubblico

L’Archivio del Piccolo custodisce tutta la documentazione relativa agli spettacoli prodotti dal teatro fin dal 1947, anno della sua fondazione.

Nel corso della visita verranno mostrati e contestualizzati alcuni esempi dei materiali custoditi in Archivio: bozzetti, figurini, maquettes, manifesti, locandine, fotografie, copioni, spartiti musicali, documenti e prodotti editoriali realizzati a corredo degli spettacoli come, ad esempio, i programmi di sala.

Accompagnati dai Responsabili dell’Archivio, i visitatori potranno scoprire il valore dei documenti mostrati, patrimonio della memoria storica artistica e cittadina.

L’Archivio sarà aperto dalle 15 alle 19 (ingresso libero; ultimo accesso alle ore 18.15. Gruppi massimo 20 persone).

Per informazioni sullo svolgimento della giornata e sulle modalità di partecipazione: comunicazione@ piccoloteatromilano.it