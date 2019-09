Parco Forlanini: Domenica 22 settembre 28a edizione del raduno Cani Simpatia

Milano diventa capitale del Cane Simpatia: arriva la 28a edizione del Raduno Cani Simpatia che si terrà nella splendida cornice del Parco Forlanini (entrata Via Taverna).

Una giornata in allegria, assieme al proprio pet. Questo è il “succo” della sfilata canina organizzata dalle associazioni Diamoci La Zampa e Gaia Animali & Ambiente, da decenni attive contro l’abbandono e il randagismo. La sfilata, aperta a tutti i cani e non solo a quelli di razza, è una “gara” dove pedigree, eleganza e acconciature non contano: conta solo la simpatia. “In questa kermesse”, spiega il portavoce Edgar Meyer, anche meticci, bastardini e trovatelli possono aspirare alla coccarda dei “vincitori”, sfilando accanto ai loro padroni con la stessa gioia e voglia di partecipare dei loro più quotati fratelli di razza”.

Vince, infatti, l’allegria: saranno premiati i tre più simpatici giganti (premio “taglie forti”), il tre più allegri “pesi medi”, il tre più scavezzacollo “mini” e tre cuccioli più discoli. Ma ci sono anche il Premio Skizzo e Buonanotte, rispettivamente per il cane che avrà sfilato trafelato e velocissimo e a quello che invece, durante la kermesse, se l’è presa decisamente comoda. Non mancano due premi tradizionali: quello “Fedeltà”, per il quattrozampe da più anni con il suo compagno umano e il premio “Tontolo”: un collare intrecciato a mano in paracord. La giuria avrà un occhio di attenzione per gli ex sfortunati: in palio ci sono anche le coppe “Più simpatico adottato da un canile” e, sempre commovente, il “premio Trovatello”, per il più “brigante” adottato dalla strada. Non mancheranno, ovviamente, il Best in Show o il…Pest in show, per il più scavezzacollo di tutti.

Tutti i partecipanti riceveranno:

– attestato di partecipazione

– ricchi omaggi messi a disposizione da Husse, azienda di prodotti per l’alimentazione e l’igiene del cane (www.husse.it): biscotti e croccantini.

– una copia della rivista Quattro Zampe e un abbonamento digitale trimestrale alla rivista

Tutti i partecipanti potranno:

– partecipare gratuitamente alle attività di gioco e di mobility ed avere consigli per un corretto rapporto col proprio cane da parte dei consulenti cinofili e dell’istruttrice Alessandra

– partecipare all’angolo pittura bambini del Laboratorio di Clo: tutti i disegni realizzati verranno esposti durante la manifestazione

– giocare gratuitamente con la Truccabimbi Cristina nel suo angolo bambini

– partecipare alla pesca di beneficenza, al tirassegno, usufruire del punto di ristoro

A disposizione dei partecipanti gli stand dell’associazione: gadgets, libri, magliette, guinzagli, giochini ecc, vari stand a tema canino, gli stand di Husse, leader europeo nella produzione e consegna a domicilio di petfood di alta qualità, per consigli sull’alimentazione del cane. Per i “vincitori” Husse prevede anche balsamo realizzato con cera d’api, sacco da 2 kg di crocchette, shampoo e snack vari.

“La sfilata è un pretesto per passare una giornata in allegria con il proprio quattrozampe”, conclude Meyer, “ma anche per sensibilizzare e per raccogliere fondi per i trovatelli senza casa che Diamoci La Zampa ospita curandoli, vaccinandoli e cercando di farli adottare”.

Le iscrizioni alla sfilata si fanno direttamente al Parco dalle ore 13 alle ore 15.00 oppure si può effettuare la preiscrizione online dal sito www.diamocilazampa.it. La sfilata semiseria inizia alle 15.30 mentre le premiazioni (ci saranno 25 tra premi e coccarde distribuite per le categorie “cuccioli”, “mini”, “medi”, “maxi” e “ritardatari”, oltre ai premi “speciali”) sono previste per le 17.30 – 18.00.

“Milano, ancora una volta, diventa capitale europea dei cani simpatia. E del corretto rapporto uomo – cane”, conclude Meyer.

Per inf. 339.2742285 – 339.2433225 – www.diamocilazampa.it – www.gaiaitalia.it