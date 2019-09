Noleggio auto a Malpensa: le formule più convenienti

Risparmia sul noleggio auto a Malpensa con Locauto: scopri le offerte più interessanti per organizzare il tuo viaggio o la trasferta di lavoro.

L’aeroporto di Malpensa continua a puntare sulla crescita, non solo in termini di traffico ma anche di servizi rivolti ai passeggeri. Non fanno eccezione le compagnie di autonoleggio presenti in aeroporto: l’obiettivo è quello di offrire, oltre a costi competitivi, formule innovative per semplificare la vita di chi viaggia per svago o per lavoro. Ecco alcune tra le soluzioni più interessanti per organizzare il noleggio auto a Malpensa.

Autonoleggio a Malpensa aeroporto: prenotare online conviene (H2)

Chi necessita di un servizio di noleggio auto a Malpensa, deve considerare anzitutto il terminal di arrivo e partenza. La maggior parte dei voli con destinazioni nazionali e internazionali si concentra sul terminal 1, ma numerosi sono i voli low cost che scelgono come base il secondo terminal dell’aeroporto. Per spostarsi nel terminal 2 e raggiungere la relativa area Autonoleggi, è possibile usufruire se necessario di un comodo servizio navetta gratuito. Per risparmiare tempo, a ogni modo, è consigliabile effettuare la prenotazione direttamente online, non solo per approfittare di tariffe scontate ma anche per azzerare i tempi di attesa.

Chi sceglie il noleggio Locauto a Malpensa, in particolare, può usufruire del servizio di prenotazione fuori orario che dà diritto a ritirare l’auto fino a 90 minuti dopo l’orario di chiusura dell’ufficio. Sempre al terminal 1, inoltre, è a disposizione un’ulteriore facilitazione per i viaggiatori. Grazie al servizio gratuito di riconsegna fuori orario, infatti, la vettura può essere riconsegnata in autonomia anche se gli uffici sono chiusi, inserendo le chiavi nell’apposito key-box. In questo caso basterà semplicemente attendere la riapertura dello sportello per ricevere la conferma della chiusura del contratto di noleggio.

Flessibilità al top: il noleggio full self-service (H2)

Chi pregusta una fuga romantica tra i panorami del lago di Como, o una parentesi glamour a Milano – senza tralasciare le mete top per gli sportivi e gli amanti della montagna – può organizzare il noleggio auto al terminal 1 di Malpensa in modo ancora più semplice. Il servizio full self-service di Locauto, infatti, rappresenta la formula più flessibile in assoluto per gestire il noleggio auto a Malpensa.

Come funziona questo servizio così innovativo? Dopo aver scaricato l’apposita app sul proprio smartphone, è sufficiente fare un primo passaggio al banco Locauto per convalidare i propri dati: da questo momento in poi è possibile gestire il noleggio in autonomia in ogni fase. Il ritiro e la consegna dell’auto, di conseguenza, possono essere effettuati H24, senza limiti di orario e in tutta sicurezza grazie a una tecnologia sofisticata che abilita il noleggio fai da te delle vetture dedicate. Basta un semplice touch, ad esempio, per sbloccare le portiere del veicolo e mettersi al volante.

Le offerte business di Locauto a Malpensa (H2)

La comodità è molto importante per chi viaggia per lavoro. Non stiamo parlando solo delle esclusive sale vip lounge, dove rilassarsi fra tutti gli agi in attesa del volo, ma anche dei migliori servizi di noleggio auto all’aeroporto di Malpensa per chi programma una trasferta in città o nell’hinterland. Le possibilità per risparmiare e garantirsi, al contempo, un servizio di buon livello sono svariate. Oltre a distinguersi per le soluzioni flessibili, Locauto è tra i punti di riferimento per il noleggio auto a Malpensa low cost rivolto alla clientela business. La sua flotta comprende auto e veicoli commerciali top quality, con offerte molto vantaggiose per il noleggio a breve termine e non solo: anche in questo caso, la soluzione full self-service è quella che garantisce la massima efficienza e agilità in tutte le fasi del noleggio, dal ritiro alla riconsegna dell’auto.