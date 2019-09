Calendario dei corsi gratuiti di difesa personale organizzati da 7 Municipi di Milano e a Monza

Un’iniziativa utile davvero a tutti, in questa Milano dove l’imprevisto può capitare a tutti. Un’iniziativa dei City Angels, che garantiscono serietà e competenza. La notizia è di MilanoToday che ne descrive le finalità e il programma

Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato dai Municipi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 di Milano e dal Comune di Monza. E tenuto da uno che conosce molto bene la materia: Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva.

L’adesione di sette Municipi è sinonimo di vicinanza ai cittadini, perché “Il Wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare” spiega Furlan. E aggiunge: “Il Wilding è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione”.

Il corso di difesa personale organizzato e patrocinato da 7 Municipi di Milano e dal Comune di Monza, spiega MilanoToday, si svolgerà con le seguenti modalità:

Sabato 21 settembre

– dalle 15 alle 17, Municipio 2: Giardino Cassina de Pomm, ingresso da via Melchiorre Gioia

– dalle 17 alle 19, Municipio 9: Piazza Gae Aulenti, davanti alla Libreria Feltrinelli

Domenica 22 settembre

– dalle 10 alle 12, Municipio 7: Piazza Axum, giardini Helenio Herrera

– dalle 16 alle 18: Monza, Piazza Cambiaghi, presso la sede dei City Angels

Domenica 29 settembre

– dalle 10 alle 12, Municipio 5: Parco Chiesa Rossa, via San Domenico Savio

– dalle 16 alle 18, Municipio 5: Parco Alessandrini, Via Varsavia, Cascina Colombé

Sabato 5 ottobre

– dalle 15 alle 17, Municipio 3: Giardini di Piazzale Gobetti

Domenica 6 ottobre

– dalle 10 alle 12, Giardini Montanelli, ingresso da Piazza Cavour

Gli incontri si svolgono all’aperto, per il massimo realismo, e con gli abiti che si indossano tutti i giorni. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento” spiega Furlan.

Per partecipare basta scrivere a info@wildingdefense.com. Sarà anche un’occasione per conoscere la realtà filantropica dei City Angels, che a fine ottobre iniziano un nuovo corso di formazione. Del quale, ovviamente, la difesa personale istintiva è parte integrante.