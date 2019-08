Un week end “piccante” a Piazza Portello: sabato 7 e domenica 8 settembre appuntamento con la mostra mercato del peperoncino

Il “pica-test”: una degustazione guidata per sperimentare i diversi gradi di piccantezza degli esemplari in mostra, dal meno piccante al più “hot”, con la possibilità di conoscere ed acquistare piante di varietà esclusive, apprendere le tecniche di coltivazione e conservazione più adatte al nostro clima, i livelli di maturazione e i gradi di piccantezza. 100 varietà differenti provenienti da più di 20 Paesi: dal Carolina Reaper, il peperoncino più piccante al mondo, può raggiungere e superare i 2 milioni di gradi Scoville, al temibile Trinidad Moruga Scorpion dalla piccantezza definita “nucleare” fino al Bhut Jolokia, conosciuto come “Peperoncino Re Cobra” o “Ghost Chili” e i suoi derivati dai colori più svariati (Bhut Peach, Bhut White, Bhut Yellow e Chocolate Bhut), e ancora la grande famiglia dei Naga a partire dal Naga Morich, Naga Viper, King Naga, NagaLah e l’esclusivo Dorset Naga, senza dimenticare il Seven Pod, la cui bacca è sufficiente per rendere piccanti 7 pentole di fagioli.

Sfileranno anche le varietà classiche come il miticoJalapeno e l’Habanero in tutte le sue varianti: rosso, dorato, bianco, Green, Condor Beak, Capuchino, Naranja per finire con l’Habanero Chocolate. Molto interessanti sono le varietà dette ‘Patio’ dalla forma contenuta e dall’aspetto appariscente: Cayennetta, Sangria, Maui purple, Peruviano purple, Trifetti, Basket of Fire, Lingua di Fuoco, Salamandara, Thai Hot. Non mancheranno le varietà di recente introduzione per gli appassionati dei Super Hot: Armageddon, Sepia Serpent, Douglah Billy Boy, 7 Pod Bubblegum, The Beast, Jay’s Peach e Jay’s Red che raggiungono piccantezze estreme, tutte da provare. Per gli amanti della tradizione saranno presenti i più famosi peperoncini naturalizzati italiani, dal Cayenna al Mazzetto, dal Diavolicchio al Tondo da farcire e peperoncini tipici dell’Indonesia come il Cabe Rawit o dell’Argentina come Aconcagua o del Perù come Rocoto Rojo e Amarillo.