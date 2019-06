Fondazione Culturale Ambrosianeum – Presentazione Rapporto sulla Città

Fondazione Culturale Ambrosianeum presenta il nuovo Rapporto sulla Città 2019 – “L’ANIMA DELLA METROPOLI”

Il Rapporto sulla Città 2019, realizzato in collaborazione con il Centro di ricerca Wwell (Welfare, Work, Enterprise, Lifelong Learning) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il contributo di Fondazione Cariplo ed edito da Franco Angeli (per la prima volta in open source), sarà presentato:

MARTEDì 2 LUGLIO 2019 ALLE ORE 10.30 Presso Fondazione Culturale Ambrosianeum via delle Ore, 3 – Milano

Intervengono:

S.E. Monsignor Mario DELPINI, Arcivescovo di Milano.

Filippo DEL CORNO, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Presentano il Rapporto:

Marco GARZONIO, Presidente di Ambrosianeum Fondazione Culturale.

Rosangela LODIGIANI, Curatrice del Rapporto Ambrosianeum.

Il Rapporto sulla Città Ambrosianeum 2019 si pone come primo momento del “sinodo laico” al servizio di Milano su cui hanno convenuto l’Arcivescovo Mario Delpini e il sindaco Giuseppe Sala. Raccoglie “trenta voci in ogni caso significative per i contenuti approfonditi e le questioni sollevate – come scrive la curatrice del Rapporto Rosangela Lodigiani – … che compiono il primo simbolico passo di un cammino che sollecita a ‘prendere parola’”. Obiettivo? Quello spiegato dal presidente Ambrosianeum Marco Garzonio: “Essere parte attiva e sognante del cambiamento: immaginato e possibile. Essere cittadini, parte viva dell’Anima della città. Di una Milano nuova.”.

