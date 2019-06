Autonomia, Comazzi: dai 5Stelle linea schizofrenica: avanti con applicazione della riforma

“In merito al tema (prioritario) dell’autonomia differenziata, l’atteggiamento ambiguo del Movimento 5Stelle è a dir poco avvilente, oltre che irrispettoso nei confronti di milioni di cittadini che nel 2017 si sono espressi a gran voce per l’applicazione di questa riforma” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Dopo l’ennesimo rinvio della discussione a Palazzo Chigi è evidente a tutti che il problema risiede nella linea politica schizofrenica del Movimento 5Stelle. Come per le Olimpiadi invernali (dove una parte dell’M5S ha posto mille paletti, facendo perdere alla città di Torino un’occasione storica), anche su questo tema i grillini stanno arrivando alla scissione dell’atomo; mentre diversi esponenti nazionali stanno facendo di tutto per vanificare il voto referendario dei cittadini -prosegue Comazzi – i 5Stelle lombardi hanno sempre guardato con favore alla proposta, arrivando persino a rivendicarne la paternità. Di tempo – conclude – ne abbiamo perso fin troppo, le chiacchiere stanno a zero. I 5Stelle facciano pace con loro stessi e rispettino la volontà popolare. La riforma va applicata quanto prima”.

