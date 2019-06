Daniele Silvestri protagonista del 4° appuntamento di Apple Music Live: PIazza Liberty

Il 27 giugno alle 21 l’anfiteatro di Piazza Liberty ospiterà la performance live di Daniele Silvestri, protagonista del 4° appuntamento della serie musicale Apple Music Live: Piazza Liberty, ormai diventata un appuntamento per gli appassionati.

Abile nel cambiare con un semplice lancio di dadi il verso della propria musica, Daniele Silvestri è tra i cantautori più originali del pop italiano ed è amatissimo dal pubblico per l’abilità di variare sui registri di raffinatezza e groove.

L’artista arriva ad Apple Music Live: Piazza Liberty fresco dell’uscita de “La terra sotto i piedi”, anticipato dal brano che a Sanremo ha ribadito come anche il rap sia pane per i denti di chi gioca in scioltezza con rock e cantautorato. Apple Music Live: Piazza Liberty mette a disposizione di Daniele Silvestri il moderno anfiteatro della piazza, per condividere subito con il pubblico milanese la forza della sua musica e delle sue parole e, fra poche settimane, l’EP della serata, che sarà disponibile in esclusiva su Apple Music.



Anche questa data di Apple Music Live: Piazza Liberty rientra nella collaborazione con il Comune di Milano e il suo Assessorato alla Cultura. Questo live si inserisce infatti anche nel calendario di Estate Sforzesca, la rassegna di musica, teatro, danza la cui programmazione copre tutta la stagione estiva milanese.

Sarà possibile accedere all’evento a partire dalle ore 20:00, fino a esaurimento posti. Lo show inizierà alle 21:00.

La performance live di Daniele Silvestri sarà disponibile nelle prossime settimane su Apple Music.