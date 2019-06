I migliori cinema all’aperto di Milano

AriAnteo

L’Arianteo, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e il Corriere della Sera danno vita a questo bellissimo programma di film a cielo aperto. Dal 3 giugno 2019 torna la programmazione del cinema all’aperto di Milano, AriAnteo 2019. Tre diverse location a cielo aperto che ospiteranno più di 70 pellicole cinematografiche. In calendario anteprime, prime visioni e i migliori film dell’anno.

ARIANTEO Palazzo Reale

dal 3 giugno 2019

Piazza Duomo, 12

Ethno Music Festival 2019, i concerti a Palazzo Reale

Ritorna anche quest’anno l’Ethno Music Festival, con una nuova edizione 2019. Quattro concerti che si terranno nel cortile di Palazzo Reale. Una serie di concerti che mirano a scoprire le Culture italiane e del mondo attraverso la loro musica. Ecco il programma di Ethno Music Festival 2019 a Palazzo Reale, tutti i concerti in programma.

ARIANTEO UmanitAria

in collaborazione con Società Umanitaria – dal 12 giugno 2019

Via San Barnaba, 48

ARIANTEO Chiostro dell’Incoronata

con due sale, audio in cuffia wireless – in partenza dal 1 luglio

Via Milazzo, 9 c/o Anteo Palazzo del Cinema

Cinema bianchini

Cinema Bianchini propone due appuntamenti nella splendida cornice dell’Idroscalo. Su una sponda il Drive-in e sull’altra in spiaggia.

Cinema Bianchini Drive-In

Una vera chicca e solo per veri intenditori. Dopo averli e rivisti nei film americani degli anni ’50, ecco finalmente il Drive-In a Milano. Quindi fate un tuffo nel passato, guardando i grandi classici seduti sui sedili della vostra auto.

Cinema Bianchini in spiaggia

L’iniziativa sarà attiva dal 31 maggio fino al 28 luglio 2019, soltanto dal venerdì alla domenica alle 21.30. La selezione dei film è affidata a Mediaset. Un film comodamente seduti su sedie a sdraio, per una serata davvero rilassante.

Un’estate da cinema a Il Centro ad Arese

Da sabato 8 giugno a venerdì 2 agosto 2019 arriva Un’estate da cinema presso il centro commerciale Il Centro di Arese, nello spazio esterno. In programma 26 proiezioni gratuite. I film affronteranno diverse tematiche, suddivise sui giorni della settimana.

Cinema in cuffia al Mare Culturale Urbano

Cinema in cuffia di Mare Culturale Urbano torna a partire dal 31 maggio 2019. In programmazione i migliori film usciti in sala nell’ultima stagione, anche in lingua originale, da guardare sotto un cielo stellato. (MILANO LIFE)