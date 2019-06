Ritrovato il 22enne scomparso a Milano: dormiva su una panchina

Simone Papadia, il ragazzo di 22 anni di Mesagne che era scomparso da Milano lo scorso 24 aprile è finalmente stato ritrovato.

I suoi familiari si erano rivolti anche a “Chi l’ha visto?” – dove avevan raccontato che il giovane brindisino si era come volatilizzato dopo aver denunciato il furto di tutti i suoi effetti personali, tra cui documenti, cellulare e zaino. Da quel momento non aveva più dato sue notizie.

Ora si è rrivati a una svolta: nella notte tra martedì e mercoledì una Volante del commissariato Città Studi in viale Tunisia ha notato un ragazzo che dormiva per strada e, avvicinandosi, si sono resi conto che non era uno dei soliti habitué che son soliti passare la notte lì. Superando la ritrosia del ragazzo, gli agenti si sono fatti confermare la sua reale identità. La Polizia ha quindi contattato il fratello, che vive a Milano.

Il ragazzo, portato in ospedale, è stato giudicato in buone condizioni, ma per ora non ha spiegato i motivi della sua “scomparsa”.