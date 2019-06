Continuano le frenate in metrò. Ma PD boccia l’abbonamento indennizzo per aggressioni e infortuni

Negli ultimi 2 giorni 2 frenate violente e una signora è finita in ospedale. Proprio mentre Sala continua a pretendere l’aumento del biglietto, ATM non è ancora venuta a capo del motivo per cui i treni in automatico effettuano frenate improvvise con cadute e panico tra i passeggeri.

Eppure ieri quando Forza Italia ha proposto che ATM regalasse un abbonamento annuale alle vittime di aggressioni o di infortuni all’interno di stazioni e treni MM o in mezzi di superficie ATM , il PD ha bocciato la proposta affermando che era ridicola e che era inapplicabile perchè avrebbe generato abusi..

In realtà era non solo una forma di attenzione, utilizzata da altri vettori di trasporto, per i propri utenti che si aggiungeva a eventuali indennizzi per cause comprovate . Ma anche un un modo per mantenere legato al trasporto pubblico chi ha subito delle disavventure.

Purtroppo però la logica del PD non è quella di tutelare gli utenti ATM da incidenti e aggressoni violente ma sempre quella di considerare i passeggeri come sudditi senza diritti e contribuenti da spremere.