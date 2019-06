Beccati due prestanome “professionisti”: 287 macchine intestate, molte utilizzate per reati

Di professione? Prestanome e i due lo facevano con grande impegno e professionalità tanto che risultano intestatari di 287 macchine, anche se nessuna in pratica è davvero di loro proprietà.

Si tratta di un 45enne di Melegnano e un 47enne di Reggio Calabria che, come hanno scoperto i carabinieri di Garlasco, erano disposti a farsi intestare centinaia di auto in giro per l’Italia.

Prestanomi “professionisti” con, sulla carta, un enorme parco auto usate in tutta usateper compiere furti e truffe agli anziani, soprattutto colpi con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

I due si sono visti contestare anche multe per oltre 150mila euro per violazioni al codice della strada. Le auto, già cancellate dal Pra, adesso saranno sequestrate e confiscate.