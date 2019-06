Milanosport: il meteo premia i centri balneari. L’8 Giugno al via le piscine scoperte.

L’apertura delle piscine gestite da Milanosport “ha coinciso con due bellissime giornate di sole e quasi 1600 milanesi hanno usufruito delle due strutture funzionanti, il Lido e l’Argelati” ha commentato Chiara Bisconti, presidente della società che gestisce gli impianti sportivi comunali. Grande successo infatti hanno riscosso le piscine milanesi nel primo fine settimana di giugno finalmente quasi estivo.

“La settimana prossima apriremo anche le piscine con le vasche scoperte – ha aggiunto la Bisconti -e inoltre ci sarà la possibilità di usufruire dei giardini attigui alle piscine coperte di Milanosport che d’estate diventano dei solarium. A metà giugno poi inaugureremo la nuova piscina Romano di via Ampère che è uno dei gioielli della città: abbiamo portato a termine la riqualificazione con il risanamento della vasca e dei nuovi spazi esterni. Per la struttura della piscina Scarioni, in zona Niguarda, al momento non ci sono date certe se non l’ufficialità che quest’estate non potrà aprire: questo è il momento di fare delle valutazioni importanti sul progetto di riqualificazione che porteremo avanti e stiamo lavorando con il Comune proprio su questo.”

Per comodità l’orario delle piscine :