Penny Market assume diplomati e laureati

Penny Market, catena europea di supermercati discount nata in Germania e leader sul mercato europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, ricerca diplomati e laureati da assumere come addetti alle spedizioni, addetti alla clientela, allievi direttori ed altre figure per gli oltre 375 punti vendita presenti nelle principali regioni d’Italia presso i quali lavorano già 3.000 dipendenti. Penny Market è sempre vicina ai clienti offrendo loro una larga varietà di prodotti alimentari di qualità che provengono, in misura sempre maggiore, da produttori regionali e locali, favorendo così anche lo sviluppo delle piccole realtà e rispondendo alle esigenze di molte famiglie e consumatori. Il segreto del grande successo di Penny Market è rappresentato dalla passione, dall’entusiasmo e dalla professionalità per la gestione dei processi, delle persone e delle strategie. L’azienda sbarca in Italia nel 1994 grazie ad un processo di espansione internazionale in collaborazione con la catena Esselunga… continua a leggere

