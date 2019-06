Pavia: 81enne perde l’equilibrio e precipita da un cavalcavia

Uno spaventoso incidente è accaduto a Pavia intorno alle 10.45 di ieri mattina ad un’81enne anni che ora è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo.

La donna è precipitata da un’altezza di quasi 10 metri mentre passava su un cavalcavia per recarsi proprio all’ospedale, percorrendo la salita che porta al rondò dei Longobardi. Mentre si trovava lungo il marciapiede, la poveretta per qualche motivo ha perso l’equilibrio, sbattendo contro il guard rail che lo costeggia e scivolando malauguratamente al di là. L’81enne è così precipitata una decina di metri più in basso sulla strada che costeggia la ferrovia e le Poste procurandosi gravissime ferite.