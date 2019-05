Nel camion 48 lavatrici e 47 frigoriferi rubati il giorno prima, ma lui…non sa nulla

Naturalmente sarà solo un caso se nel suo camion i carabinieri hanno scoperto 30mila euro di merce rubata. Lui, un cittadino bulgaro di 45 anni, si è dichiarato innocente e ha detto di non sapere nulla. Peccato che i carabinieri della stazione Garbagnate Milanese, fermandolo per un controllo per il suo strano modo di guidare, avessero trovato un intero carico di elettrodomestici di provenienza sconosciuta e di destinazione… ignota.

Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì quando il bulgaro, fermato dai militari, si è mostrato molto nervoso. Incensurato e residente da tempo a Paderno Dugnano, l’uomo ha dovuto aprire il cassone del camion e mostrare la merce trasportata: 48 lavatrici e 47 frigoriferi di marca Akai privi della documentazione richiesta per legge.

Ai carabinieri non c’è voluto molto per capire che si trattava degli stessi elettrodomestici spariti da meno di 24 ore da una ditta di Ossona, nel Milanese. Il carico è stato restituito al titolare della ditta, che ne aveva denunciato il furto, mentre per il camionista sono scattate le manette come indiziato di delitto per ricettazione.