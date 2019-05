Berlusconi “Abbassare le tasse, creare lavoro: le urgenze in Italia.”

Una campagna elettorale che sembra ignorare i cartelloni pubblicitari messi a disposizione dalla Giunta di Sala. E’ insolito nel periodo elettorale leggere la dicitura «Spazio non assegnato» che si trova sui tabelloni vuoti e che vuole indicare il divieto per chi non è in «gara» di occupare gli spazi. Sembrerebbe un periodo elettorale un po’ fiacco, se si considerano i cartelloni pubblicitari. Ma la stessa cosa si può dire per il numero di richieste delle tessere elettorali da parte di chi l’ha esaurita o smarrita. Finora sono state rilasciate solo 17.538 nuove tessere elettorali. I programmi TV ospitano, comunque ogni sera i candidati diffondendo idee e progetti. Ma forse chi si spende maggiormente con generosità, vista l’importanza di questo voto, è Silvio Berlusconi. Intervistato dal Corriere ha dichiarato «Prima dobbiamo vedere i risultati delle elezioni, poi decideremo chi sarà il regista. Certo è che il centrodestra può vincere soltanto se rimane unito… Posso però dire che credo che il governo cadrà se i Cinque Stelle avranno un insuccesso e al tempo stesso Forza Italia avrà invece un buon risultato.

Però una cosa è certa…Questo governo non può andare avanti, in Europa abbiamo la maglia nera per gli investimenti e lo sviluppo. Gli italiani lo hanno capito, per questo diano un voto al centrodestra che può dare vita a un nuovo governo e pensare alle urgenze come quelle di abbassare le tasse…Quello sulle tasse appunto. Ma anche il problema dei posti di lavoro che è strettamente legato alle opere pubbliche…Con la loro politica i Cinque Stelle hanno bloccato i cantieri delle grandi opere. Se invece venissero riavviate potrebbero creare posti di lavoro subito… Sono sicuro che sarò io l’unico leader italiano a sedere nel Parlamento Europeo, gli altri rimarranno qua in Italia. Io vado in Europa per cambiare questa nostra Unione e il nostro Paese” Un capitolo a parte per gli animali «Un codice tutto dedicato agli animali che per gli italiani sono davvero molto importanti, quasi tutti hanno un animale domestico ». Oggi, sabato e domenica, l’ufficio anagrafico di via Larga 12 e l’Ufficio elettorale di via Messina 52 saranno aperti tutto il giorno per chi ha smarrito la tessera elettorale.